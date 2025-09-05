Emma Răducanu a ales să nu joace pentru Marea Britanie la Billie Jean King Cup Finals din această lună, preferând să participe la Korea Open de la Seul, unde a primit un wildcard.



Decizia vine în contextul în care ITF a devansat cu două luni data turneului final de la Shenzhen, pentru a atrage mai multe jucătoare de top.



Totuși, Răducanu consideră că participarea la turneul WTA este mai importantă pentru dezvoltarea ei pe termen lung și pentru consolidarea colaborării cu noul ei antrenor, Francisco Roig, începută la Cincinnati.



Emma Răducanu a luat o decizie care îi va înfuria pe britanici

