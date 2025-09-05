Emma Răducanu a ales să nu joace pentru Marea Britanie la Billie Jean King Cup Finals din această lună, preferând să participe la Korea Open de la Seul, unde a primit un wildcard.
Decizia vine în contextul în care ITF a devansat cu două luni data turneului final de la Shenzhen, pentru a atrage mai multe jucătoare de top.
Totuși, Răducanu consideră că participarea la turneul WTA este mai importantă pentru dezvoltarea ei pe termen lung și pentru consolidarea colaborării cu noul ei antrenor, Francisco Roig, începută la Cincinnati.
Emma Răducanu a luat o decizie care îi va înfuria pe britanici
Britanica în vârstă de 22 de ani a mai lipsit în aprilie de la meciurile de calificare, când a preferat să se antreneze cu fostul ei antrenor, Mark Petchey, în Los Angeles.
Absența ei reprezintă o lovitură serioasă pentru echipa Marii Britanii, având în vedere că anul trecut, la Malaga, a câștigat toate cele trei meciuri de simplu și a dus echipa în semifinale.
La turneul din Shenzhen, Marea Britanie va juca primul meci pe 18 septembrie, împotriva Japoniei. Echipa va fi formată din Katie Boulter, Sonay Kartal și Jodie Burrage, urmând să fie adăugate alte două jucătoare.
Pentru Răducanu, miza din Seul este importantă: are puncte de apărat după ce anul trecut a ajuns în sferturi și vizează o clasare între primele 32 de jucătoare ale lumii, pentru a fi cap de serie la Australian Open.