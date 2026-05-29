Roș-albaștrii și alb-vișinii au remizat, scor 0-0, în sfertul UEFAnstastic reeditat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Ce a spus Răzvan Lucescu după ce a fost întrebat dacă aduce un fotbalist român la PAOK

Răzvan Lucescu a fost din nou, după 20 de ani, pe banca lui Rapid, într-un meci legendar care s-a „rejucat” la București, pe arena „Arcul de Triumf”.

Întrebat ce jucător român ar aduce la PAOK, tehnicianul a răspuns că l-ar lua pe Nae Constantin, actualul său secund și unul dintre cei care au jucat în tricoul „alb-vișiniu” în reeditarea sfertului UEFAnstastic.

„(n.r. întrebat dacă ar vrea vreun fotbalist român la PAOK) Poate doar unul din seara asta. Pe Nae Constantin l-aș vrea (n.r. începe să zâmbească).

M-a emoționat că am revăzut băieți pe care nu-i mai văzusem de foarte mult timp și mi-au povestit despre viața lor. De exemplu, Marius Constantin, pe el nu l-am mai văzut, Ionuț Stancu, mulți.

M-a impresionat Nae Constantin, care continuă să joace la un nivel mare din punct de vedere tactic. Viorel Moldovan, Pancone e o altă persoană, care pleacă pe un nou drum, la Rapid, cu o dorință foarte mare. Sunt foarte frumoase astfel de evenimente și foarte emoționante.

La pauză, am avut o discuție tactică, cum să abordăm a doua repriză, ținând cont că începeam să pierdem din piese. Am început meciul cu vreo 22 de jucători și am terminat cu vreo 11 valizi. Din perioada aceea, îmi aduc aminte exact toate momentele importante. Pe de-o parte, a fost o mândrie, pe de altă parte, a fost dezamăgirea că nu am trecut mai departe.

Nu sunt nici Mafalda... E greu de discutat acest subiect (n.r. când vor mai fi două echipe românești în sferturile unei competiții europene). Întotdeauna trebuie să existe speranță”, a spus Răzvan Lucescu.

Cum a arătat lotul celor două echipe la reeditarea sfertului UEFAntastic

În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.

În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.

Echipa Stelei

Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea

Carlos Fernandes și Cornel Cernea Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos

Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos Antrenor principal: Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea

Cătălin Necula și Dumitru Bolborea Antrenor portari: Vasile Iordache

Vasile Iordache Preparator fizic: Marian Lupu

Echipa Rapidului

Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă

Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja

Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja Antrenor principal: Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu Antrenor secund: Marian Rada

Marian Rada Medic: Marian Dumitru

Marian Dumitru Maseur: Gică Păun

Gică Păun Magazioner: Cornel Mateiași

Cornel Mateiași Team Manager: Mihai Stoica

Mihai Stoica Ofițer de presă: Cristi Costache

Cristi Costache Director executiv: Constantin Zotta

Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.