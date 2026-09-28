Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Grigore Turda, avertisment înainte de Bosnia - România

Grigore Turda este unul dintre fundașii respectați din România. Acesta a adunat peste 100 de prezențe la nivelul SuperLigii, eșalon în care a jucat pentru FC Argeș, FC Voluntari și Gloria Buzău.

În vara lui 2025, fotbalistul considera că este momentul să facă pasul la o echipă din străinătate, astfel că oferta de la FK Sarajevo i-a venit „mănușă”. Pe când era legitimat la clubul din Bosnia a întâlnit-o chiar pe Universitatea Craiova, în preliminariile UEFA Conference League.

Sport.ro a stat de vorbă cu Grigore Turda înainte de partida dintre România și Bosnia. Întrebat despre adversara „tricolorilor”, fotbalistul nu a stat pe gânduri și a mărturisit că a rămas impresionat de infrastructura găsită după plecarea din SuperLiga.

Cât despre jucătorii bosnieci, Grigore Turda a transmis că aceștia nu cedează niciodată. Motivul? Războiul Bosniac, desfășurat între 1992 și 1995, i-a întărit mult pe cetățenii țării, iar acest lucru se resimte inclusiv în terenul de fotbal.

„Am găsit acolo, la Sarajevo, o infrastructură mult mai bună decât mă așteptam. Fotbalul de acolo s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Majoritatea jucătorilor evoluează în campionate din străinătate și este foarte greu să ajungi la echipa națională a Bosniei. Drept dovadă, și rezultatele sunt pe măsură: au fost la un Campionat Mondial, iar generația din momentul de față este una foarte bună.

(n.r. - Ce au diferit față de noi?) Ei au acel spirit de luptă, nu renunță niciodată — poate și din cauza războiului. Mulți dintre jucători au prins războiul, iar dacă nu ei, părinții lor, ceea ce le-a insuflat o mentalitate de învingători.

(n.r. - Cum a fost adaptarea în Bosnia?) Am fost surprins plăcut și de condițiile de acolo, dar și de oameni. Oarecum, cultura este asemănătoare cu a noastră, așa că nu am simțit mari diferențe în interacțiunea cu ei. Sunt oameni foarte plăcuți, felul lor de a fi seamănă cu al nostru și m-am simțit foarte, foarte bine”, a declarat Grigore Turda pentru Sport.ro.