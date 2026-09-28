Gică Hagi a surprins înaintea partidei de pe „Arena Națională” și a scos din lot șase jucători care au fost titulari cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Marcel Pușcaș nu crede că Ianis Hagi (27 de ani) ar fi meritat să facă parte din lotul echipei naționale pentru meciurile din Liga Națiunilor, ținând cont că a jucat tot mai puțin la Alanyaspor, echipa sa de club.

Marcel Pușcaș: ”Ianis Hagi nu merita să fie convocat”

Mai mult, fostul președinte de la FCU Craiova sau Ceahlăul Piatra Neamț spune că selecționerul Gică Hagi îl va trimite pe fiul său în joc doar în meciurile pe care România le va disputa în deplasare.

„El și-l asumă pe Ianis. Ianis a făcut câteva meciuri bunicele la națională. A dat gol, a marcat din penalty, a dat pasă de gol. Nu spun că e un jucător slab, dar, la această oră, nu merita convocat. O să vedeți că, în următoarele meciuri, îl va folosi doar în deplasare. Probabil și lui Gică îi sunt suficiente criticile referitoare la fiul său, justificate în cele mai multe cazuri, și o să-l folosească în Polonia, nu cu Suedia, la București.

Probabil îl va proteja de public. Să începi acasă un meci cu huiduieli la prima pasă greșită creează o presiune suplimentară. Hagi are în ADN creșterea de jucători, dar și atașarea de ei. Să te atașezi de Băluță… Ești captiv. Săracii copii. Majoritatea au crescut împreună cu Ianis la Academia Hagi. Eu sunt convins că mâine, dacă Florinel Coman are 5 meciuri, îl convoacă și pe el. E pericolul cel mare”, a spus Marcel Pușcaș, potrivit Fanatik.ro.

Pe lângă cei șase absenți mai sus enumerați, alți trei nu vor face parte din lot: Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Spre deosebire de meciul cu Suedia, în lotul lui Gică Hagi apar jucători precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru partida cu Bosnia