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Vozinha - galerie foto

Vozinha, eroul din Capul Verde, vorbește despre viața sa de după Cupa Mondială După meciul său senzaţional împotriva Spaniei din cadrul Cupei Mondiale din 2026 (0-0), Vozinha a atins un alt nivel într-un mod brusc şi spectaculos. Însă portarul din Capul Verde, în vârstă de 40 de ani, nu se descurcă prea bine cu această nouă faimă. Până la punctul în care simte nostalgia vieţii sale de dinainte. Soarta lui s-a schimbat brusc pe 15 iunie, la Atlanta. După o prestaţie strălucitoare, Vozinha a permis Capului Verde să ţină în şah Spania în prima etapă a Cupei Mondiale din 2026 (0-0). În faţa viitorilor câştigători ai turneului şi a atacului lor fulgerător, portarul de 40 de ani a realizat numeroase parade, oferind ţării sale un rezultat istoric. Acest lucru i-a sporit notorietatea în mod spectaculos. Cum gestionează Vozinha faima câștigată brusc

După recitalul său împotriva „La Roja”, contul său de Instagram a trecut de la 56.000 la 1 milion de abonaţi într-o singură seară. Iar portarul echipei Chaves, care evolua atunci în liga a doua portugheză, a devenit brusc o vedetă internaţională. Un statut neaşteptat pe care portarul echipei „Rechinilor Albaşti” (93 de selecţii), eliminată în prelungiri de Argentina în optimile de finală ale Cupei Mondiale (2-3, d.p.), îl acceptă cu greu. La trei luni după meciul său de vis împotriva Spaniei, Vozinha, care joacă acum la clubul chilian Colo-Colo, explică că îi este foarte greu să facă faţă notorietăţii sale. „Mi-am pierdut liniştea şi pacea”, mărturiseşte el pentru The Observer. „Nu mai am deloc viaţă privată, sau cel puţin mult mai puţină decât înainte. Acum, când ies, când merg la restaurant, întotdeauna este cineva care vrea să facă o poză cu mine sau îmi cere un autograf. Sau, şi mai rău, cineva care mă filmează. Asta s-a schimbat cel mai mult în viaţa mea şi nu cred că pot face prea multe în privinţa asta.”

Vozinha: „Dacă mi s-ar oferi posibilitatea, aş alege viaţa pe care o aveam înainte” Nominalizat printre cei zece candidaţi la titlul de cel mai bun portar în cadrul ceremoniei Balonului de Aur 2026, programată luna viitoare la Londra, Vozinha regretă vremurile în care nu se afla în lumina reflectoarelor: „Mulţi oameni îşi doresc să fie celebri şi să aibă o viaţă publică, dar ei văd doar partea pozitivă a acestei realităţi. Sincer să fiu, dacă mi s-ar propune să aleg între viaţa pe care o am astăzi şi cea pe care o aveam înainte, aş alege-o pe cea de dinainte.” De la Cupa Mondială, mama sa primeşte aproape în fiecare zi fani care vin la reşedinţa familiei din Capul Verde. Tatăl său, însă, a ales să ia distanţă faţă de entuziasmul care îl înconjoară pe fiul său. „Nu sunt acolo, aşa că nu îi pot ajuta. Trebuie să înveţe să trăiască cu această situaţie şi să stabilească limite”, spune Vozinha, care a fost abordat de diverşi sponsori în ultimele luni. „În timpul Cupei Mondiale, numeroase companii şi mărci doreau să colaboreze cu mine. Dar pe durata competiţiei, am acceptat o singură colaborare promoţională, cu UFL Mobile”, precizează el, explicând că nu doreşte să colaboreze cu „mărci legate de tutun, alcool sau pariuri”. News.ro VIDEO Costel Pantilimon, despre Vozinha, la Poveștile Sport.ro

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