Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Cosmin Contra surprinde înainte de România - Bosnia

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 28 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Cosmin Contra.

Întrebat despre partida cu Bosnia, fostul selecționer a surprins și a mărturisit că, cel puțin pentru moment, el nu vede o schimbare la echipa națională. Cosmin Contra a transmis că nu se aștepta ca Daniel Bîrligea să nu prindă lotul pentru duelul cu Suedia.

Totuși, Cosmin Contra e încrezător că Gică Hagi are o strategie bine pusă la punct, iar duelul cu Bosnia va fi câștigat.

„Eu mă aștept diseară să vedem o victorie a României. Tot se vorbește de o schimbare în bine la echipa națională, eu nu am văzut-o în meciul cu Suedia. Am văzut foarte puțin din această schimbare!

Bosnia e un adversar mai apropiat ca valoare. Chiar dacă au fost la Campionatul Mondial, nu cred că au o echipă mult mai bună decât a noastră. Atunci ar trebui să vedem o echipă a României care să arate altfel și să câștige meciul.

Am văzut momente de foarte puțin joc al echipei naționale. A fost golul egalizator, două ocazii și cam atât. A doua repriză nici nu am contat, nu am șutat deloc pe poartă preț de 50 de minute. Pe mine m-a surprins lăsarea acasă a lui Bîrligea, eu cred că importanța unui atacant, mai ales când ai nevoie să egalezi... Eu cred că în ultimele 30 de minute am fi avut nevoie de Bîrligea. Se pare că Gică a avut alte planuri pentru acest meci din Suedia.

(n.r. - 6 jucători lăsați în afara jocului) Nu am știut de acest lucru. Eu cred că Gică sigur și-a făcut planuri pentru aceste trei meciuri. Are în minte Gică mai multe scenarii, cu mai multe formule de joc. Sunt sigur că a analizat foarte bine adversarii”, a declarat Cosmin Contra la VOYO SPORT LIVE.