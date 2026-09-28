VIDEO EXCLUSIV A văzut că Gică Hagi îi schimbă postul lui Dennis Man și a rămas ”mască”: ”Poate îl vom vedea și pe Stanciu vârf împins!”

A văzut că Gică Hagi îi schimbă postul lui Dennis Man și a rămas ”mască”: ”Poate îl vom vedea și pe Stanciu vârf împins!” Nationala
SPORT.RO
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După eșecul cu Suedia, scor 1-2, echipa națională a României va disputa în această seară al doilea meci din campania de Nations League, la București, împotriva Bosniei.

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RomaniaDennis ManCosmin ContraGica Hagi
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Meciul de pe Arena Națională se anunță a fi unul foarte dificil, deoarece tricolorii nu vor avea parte de sprijinul suporterilor, iar Gică Hagi lăsat acasă șase titulari din meciul cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Cosmin Contra nu îl vede vârf pe Dennis Man

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Gică Hagi a anunțat la conferința de presă premergătoare jocului cu Bosnia că Dennis Man nu va mai juca doar extremă dreapta la echipa națională, deoarece, în opinia sa, fotbalistul de la PSV Eindhoven poate evolua și ca vârf.

Într-o intervenție la emisiunea VOYO SPORT LIVE, Cosmin Contra s-a declarat surprins de declarațiile lui Gică Hagi, deoarece, după părerea sa, Dennis Man nu este tipul de jucător care să poată evolua cu spatele la poartă sau care să intre în dueluri cu fundașii centrali adverși.

Gică îl vede pe Dennis Man atacant sau în spatele vârfului sau atacant în banda dreapta. Așa îl vede Gică și atunci, dacă noi îl vedem pe alt post pe Dennis, iar el a jucat întotdeauna extremă dreaptă, intrând pe piciorul stâng și făcând lucrurile foarte bine din poziția aia, Gică l-a văzut al doilea vârf sau, după ce a ieșit Louis Munteanu, vârf împins. Eu nu îl văd pe Dennis Man un jucător de careu, un jucător care să țină de minge, un jucător care să joace cu spatele la poartă. Nu îl văd nici pe Tănase, nu îi văd să joace cu spatele la poartă. (...)

Tu trebuie să egalezi în Suedia, dar tu joci cu Tănase, care nu e atacant. Așa vede Gică, dar probabil că el vede altceva decât noi. Poate el vrea să schimbe jucătorii de pe posturile pe care au jucat până acum în carieră. Astăzi poate îl vom vedea pe Stanciu vârf împins”, a spus Cosmin Contra la VOYO SPORT LIVE.

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