FOTO "Obositor, ba chiar plictisitor!" Presa din Germania "arde" după meciul Germaniei lui Jurgen Klopp. Ce s-a întâmpat

&quot;Obositor, ba chiar plictisitor!&quot; Presa din Germania &quot;arde&quot; după meciul Germaniei lui Jurgen Klopp. Ce s-a întâmpat Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Germania, eșec surprinzător! Reacții dure din partea presei.

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GermaniaKloppPresaNations League
Din articol

Învinsă de Grecia pentru prima dată în istoria sa, duminică seara pe teren propriu (0-1), Germania nu a reuşit să facă minuni la primul meci acasă al noului său selecţioner, Jürgen Klopp, aşa cum constată fără menajamente presa naţională.

La primul său meci pe teren propriu, echipa Germaniei antrenată de Jürgen Klopp a suferit duminică seara, în Liga Naţiunilor, o înfrângere surprinzătoare (0-1) în faţa Greciei, care nu câştigase niciodată în istorie împotriva acestui adversar de prestigiu.

În cădere liberă de la ultima sa victorie la Cupa Mondială din 2014: "Părea că această echipă, în urma turneelor recente, era extrem de uşor de destabilizat, în ciuda schimbărilor importante de lot", a reamintit cotidianul Der Spiegel. În ciuda întregii euforii şi a încrederii pe care Klopp le-a insuflat DFB-ului graţie apelurilor sale neîncetate, ar trebui să se pună o etichetă pe fotografia echipei naţionale germane: "Atenţie, fragil!"

"Nu mai suntem o echipă de top"

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"Nu mai suntem o echipă de top. Acum suntem doar o echipă de nivel mediu", a afirmat, la rândul său, fostul internaţional Bastian Schweinsteiger, acum consultant pentru ARD, referindu-se la Mannschaft.

O constatare împărtăşită de presa naţională.

Prestaţia ofensivă a cvadruplei campioane mondiale, care "s-a dovedit prea ineficientă în faţa porţii" (Der Spiegel), nu a convins nici cotidianul Bild, care vorbeşte despre un atac "lipsit de creativitate pe parcursul unei mari părţi a meciului", nevoit să "se bazeze aproape exclusiv pe şuturi de la distanţă".

Cu o posesie de minge impresionantă (69 %), dar fără rezultate, "o echipă a Germaniei în mare parte lipsită de experienţă s-a străduit să controleze jocul", analizează Kicker. Concluzia publicaţiei specializate în fotbal este că jucătorii "sunt încă foarte departe de stilul extrem de rapid şi intens al noului selecţioner naţional". Publicaţia digitală Spox ajunge chiar să vorbească despre "un fotbal puţin distractiv", în ciuda unor progrese încurajatoare: "jocul ofensiv al cvadruplilor campioni mondiali s-a dovedit extrem de greoi." Pentru Sportschau, "Germania a învăţat pe propria piele că Jürgen Klopp nu este un magician".

Jürgen Klopp nu a câştigat niciunul dintre primele sale două meciuri la cârma naţionalei Germaniei, o premieră la conducerea echipei naţionale de la Helmut Schön în sezonul 1964-1965.

Ziarul de ştiri generale Süddeutsche Zeitung descrie meciul ca fiind "obositor, ba chiar plictisitor" şi nu se arată indulgent cu fostul antrenor al echipei Liverpool: "Fanii riff-urilor de chitară au numit pressingul exploziv al lui Klopp «fotbal heavy metal». Haosul organizat s-a transformat în haos pur, iar tensiunea maximă a trebuit uneori să servească drept metaforă. Iar acum, după această înfrângere, ştim: fotbalul lui Jürgen Klopp poate fi şi teribil de plictisitor." Pe acelaşi ton fatalist şi ironic, Frankfurter Allgemeine Zeitung remarcă faptul că "adversarii mai slabi sunt suficient de impunători pentru echipa naţională".

La al treilea meci pe care îl va conduce la cârma naţionalei Germaniei, Klopp nu-şi va putea permite nicio greşeală în faţa Serbiei, pe 1 octombrie (ora 21:45).

News.ro

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