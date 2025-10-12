După prima repriză, Raul Rusescu a analizat prestația „tricolorilor”. Fostul atacant s-a arătat impresionat de jocul echipei lui Mircea Lucescu și a spus că aceasta a fost cea mai bună repriză din mandatul actualului selecționer.

Raul Rusescu a văzut România - Austria și a tras concluzia: „Pot spune cu certitudine!”

„Pot spune cu certitudine că este cea mai bună repriză din mandatul domnului Lucescu. Am făcut și în Kosovo, dar Kosovo nu e Austria. Cred că Austria e la alt nivel față de noi, Kosovo sau Bosnia. Am văzut atitudine, curaj, determinare. Este un rezultat meritat și, dacă nu mă înșel, noi am fost echipa mai periculoasă. Mi-a plăcut foarte mult!”, a declarat Raul Rusescu la GSP.

Meciul este în desfășurare și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro și în aplicația Sport.ro. România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa pentru locul 2, care duce la barajul pentru Campionatul Mondial.

„Tricolorii” vor încheia preliminariile cu două partide decisive: cu Bosnia, pe 15 noiembrie, și cu San Marino, pe 18 noiembrie.

