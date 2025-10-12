Borna magnifică atinsă de Luis Suarez!

Borna magnifică atinsă de Luis Suarez! Fotbal extern
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luis Suarez, atacantul uruguayan de la Inter Miami, a înscris sâmbătă golul cu numărul 600 din cariera sa de profesionist.

Luis Suarez a înscris în minutul 61 al meciului cu Atlanta United, din MLS, punând pe tabelă al treilea gol al gazdelor, care s-au impus, în cele din urmă, cu 4-0.

Pentru Luis Suarez a fost al 600-lea din carieră, uruguayanul şi-a împărtăşit emoţia pe reţelele de socializare.

”Dacă aş spune că am visat la asta, aş minţi. Nu m-am gândit niciodată că pot realiza aşa ceva în cariera mea. Mulţumesc tuturor cluburilor pentru care am jucat, echipei naţionale, coechipierilor mei, antrenorilor, consiliului de administraţie, familiei mele şi fanilor. Există întotdeauna un alt capitol...”, a scris Suarez.

Luis Suarez (38 de ani) a devenit al 27-lea jucător din istorie care înscrie, documentat, cel puţin 600 de goluri în carieră. Pe primele trei locuri în această ierarhie se află germanul Erwin Helmchen – 989 de goluri, urmat de Josef Bican – 950 de goluri şi Cristiano Ronaldo – cu 946.

Golurile lui Luis Suarez

  • 198 de goluri cu Barcelona
  • 111 cu Ajax Amsterdam
  • 82 cu FC Liverpool
  • 69 cu echipa naţională a Uruguayului
  • 42 cu Inter Miami
  • 34 cu Atletico Madrid
  • 29 cu Grêmio Porto Alegre
  • 20 cu Nacional Montevideo
  • 15 cu FC Groningen
