Borna magnifică atinsă de Luis Suarez!

Luis Suarez a înscris în minutul 61 al meciului cu Atlanta United, din MLS, punând pe tabelă al treilea gol al gazdelor, care s-au impus, în cele din urmă, cu 4-0.

Pentru Luis Suarez a fost al 600-lea din carieră, uruguayanul şi-a împărtăşit emoţia pe reţelele de socializare.

”Dacă aş spune că am visat la asta, aş minţi. Nu m-am gândit niciodată că pot realiza aşa ceva în cariera mea. Mulţumesc tuturor cluburilor pentru care am jucat, echipei naţionale, coechipierilor mei, antrenorilor, consiliului de administraţie, familiei mele şi fanilor. Există întotdeauna un alt capitol...”, a scris Suarez.

Luis Suarez (38 de ani) a devenit al 27-lea jucător din istorie care înscrie, documentat, cel puţin 600 de goluri în carieră. Pe primele trei locuri în această ierarhie se află germanul Erwin Helmchen – 989 de goluri, urmat de Josef Bican – 950 de goluri şi Cristiano Ronaldo – cu 946.

Golurile lui Luis Suarez