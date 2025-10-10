Având în vedere diferența uriașă de pe tabelă și faptul că golaverajul e primul criteriu de departajare în grupă, Ralf Rangnick, selecționerul austriecilor susține că victoria cu San Marino valorează patru puncte.

Ralf Rangnick: ”Dacă vom câștiga la București, nu vom lăsa pe nimeni să ne ia calificarea!”

România este următoarea adversară a Austriei în preliminarii, iar Rangnick crede că, dacă se vor impune la București, austriecii nu mai pot rata calificarea la Campionatul Mondial.

”Principala mea preocupare este să ne calificăm la Cupa Mondială. Asta va fi criteriul după care vom fi judecați, iar munca mea depinde de acest lucru. Am câștigat patru puncte, iar remiza Bosniei cu Cipru nu ne-a făcut situația mai grea.

Putem face un alt pas important la București. Dacă câștigăm acolo, sunt sigur de asta, nu vom lăsa pe nimeni să ne ia calificarea”, a spus selecționerul Austriei, Ralf Rangnick.

Rangnick a văzut ce formație de start a ales Mircea Lucesu în amicalul cu Moldova, scor 2-1, iar tehnicinul nu s-a lăsat ușor păcălit. Rangnick este convins că România va arăta o altfel față în meciul cu Austria și și-a atenționat elevii cu privire la următorii adversari.

”Ei au început practic cu o echipă B completă. Pe de altă parte, nu cred că noi am dat totul astăzi. Așa că trebuie să ne pregătim pentru un meci în deplasare cu adevărat dificil. România este o echipă foarte bună, fizică”, a adăugat Rangnick.

