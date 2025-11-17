GALERIE FOTO Radu Drăgușin s-a antrenat alături de națională la Mogoșoaia: „Ce dor mi-a fost”

Radu Drăgușin s-a antrenat alături de națională la Mogoșoaia: &bdquo;Ce dor mi-a fost&rdquo; Nationala
Radu Drăgușin este din nou alături de „tricolori”!

Radu Drăgușin (22 de ani) a revenit pe teren după nouă luni de calvar și s-a antrenat duminică seară alături de echipa națională, la Mogoșoaia.

„Dragonul” s-a refăcut complet după ruptura de ligament încrucișat anterior suferită în ianuarie și a ținut să fie aproape de colegii săi, chiar dacă nu este convocat pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.

Fundașul lui Tottenham a jucat săptămâna trecută prima repriză într-un amical cu Leyton Orient, iar revenirea pe teren l-a readus imediat în atmosfera echipei naționale. Drăgușin a participat la antrenament alături de Dennis Man, Mihăilă și restul lotului, iar după ședința de pregătire a transmis un mesaj plin de emoție.

„Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta”, a scris Drăgușin pe pagina oficială a echipei naționale.

Drăgușin, discurs de încurajare pentru colegi după eșecul de la Zenica

Neconvocat din cauza revenirii treptate, Drăgușin va redeveni integral disponibil în luna martie, când România va juca barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Totuși, el nu a putut sta departe de „tricolori” și i-a încurajat după înfrângerea cu Bosnia, 1-3.

La câteva zile după primul meci de la revenire, Radu Drăgușin a vorbit despre perioada dificilă pe care a depășit-o.

„Am învățat să am răbdare și să nu iau nimic de-a gata. Într-o zi ești în vârf, în alta te lovește o accidentare. Nu am renunțat niciodată, iar lucrurile sunt foarte aproape să revină la normal”, a spus fundașul lui Tottenham.

Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
&bdquo;Boala cronică&ldquo; a Rom&acirc;niei: preliminariile Mondialului evidențiază marea noastră problemă
Dublă lovitură la Universitatea Craiova! Doi titulari ies din circuit pentru restul anului
Simona Halep a dezvăluit ce regretă după dispariția bruscă din tenisul profesionist
Au activat clauza imediat după Bosnia - Rom&acirc;nia: Transferul se face pentru 6 milioane de euro!
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Rom&acirc;nia, &bdquo;carne de tun&ldquo;, final nedemn pentru Lucescu și cazul Ronaldo
Transferul carierei pentru Andrei Rațiu! Rom&acirc;nul, propus la PSG: &bdquo;E perfect!&rdquo;
Bulversant: pe cine a dat vina Lucescu pentru &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Bosnia
Lista jucătorilor importanți care vor vedea următoarea Cupă Mondială la televizor
Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu face parte din normalitate&rdquo;

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Mondial!

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Vor să pice cu Rom&acirc;nia la barajul pentru Mondial: Cu tot respectul, dar nu e la fel

Au pregătit oferta: 100.000.000&euro; pentru transferul lui Arda Guler!

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: &rdquo;Nu mai poate să stea&rdquo;

Au activat clauza imediat după Bosnia - Rom&acirc;nia: Transferul se face pentru 6 milioane de euro!
Bulversant: pe cine a dat vina Lucescu pentru &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Bosnia
Transferul carierei pentru Andrei Rațiu! Rom&acirc;nul, propus la PSG: &bdquo;E perfect!&rdquo;
Lista jucătorilor importanți care vor vedea următoarea Cupă Mondială la televizor
Mircea Lucescu, un car de nervi la conferință: Mă tot frecați, vreți să spun că nu voi mai fi selecționer!
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Cum au numit-o jurnaliștii din San Marino pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Virtus
Rom&acirc;nia, la același nivel cu San Marino și Gibraltar! &Icirc;n ce top rușinos au intrat tricolorii după remiza cu Liechtenstein
Un șofer rom&acirc;n a fost prins circul&acirc;nd cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit c&acirc;nd a fost oprit

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

&bdquo;Gravă neglijență&rdquo; a procurorului din cazul Mihaelei, t&acirc;năra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Cum poți obține un tarif mai mic pentru RCA. Pașii pe care trebuie să &icirc;i urmeze șoferii

