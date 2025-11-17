Radu Drăgușin (22 de ani) a revenit pe teren după nouă luni de calvar și s-a antrenat duminică seară alături de echipa națională, la Mogoșoaia.

„Dragonul” s-a refăcut complet după ruptura de ligament încrucișat anterior suferită în ianuarie și a ținut să fie aproape de colegii săi, chiar dacă nu este convocat pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.

Fundașul lui Tottenham a jucat săptămâna trecută prima repriză într-un amical cu Leyton Orient, iar revenirea pe teren l-a readus imediat în atmosfera echipei naționale. Drăgușin a participat la antrenament alături de Dennis Man, Mihăilă și restul lotului, iar după ședința de pregătire a transmis un mesaj plin de emoție.

„Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta”, a scris Drăgușin pe pagina oficială a echipei naționale.

