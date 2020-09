Radoi ii raspunde lui Alibec dupa ce atacantul Astrei s-a aratat incantat de selectioner! Avertisment pentru jucator: "Conteaza foarte putin ce spune despre noi"

Denis Alibec a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Mirel Radoi.

Mirel Radoi i-a raspuns lui Denis Alibec dupa ce jucatorul Astrei a declarat ca este cel mai bun antrenor cu care a lucrat pana acum. Selectionerul i-a transmis atacantului ca cel mai important este respectul sau fata de colegi si de echipa nationala.

"Nu stiu daca sunt cel mai bun neaparat, probabil in ultimii ani a fost prezent dar nu prea a jucat, acum simte increderea staff-ului, ca toti jucatorii. Am incercat sa avem o relatie sincera si deschisa cu ei, poate in trecut nu au fost astfel de discutii. Cel mai important este respectul fata de colegii lui si de echipa nationala. Conteaza foarte putin ce spune despre noi, ca staff, ci sa puna in aplicare ce invata la antrenamente", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa premergatoare meciului cu Irlanda de Nord.

Denis Alibec a avut cuvinte de lauda la adresa selectionerului echipei nationale:

"Nu am spus niciodata de vreun antrenor al nationalei daca imi place sau mi-a placut, dar, sincer, cred ca Mirel Radoi este cel mai bun cu care am lucrat pana acum", a declarat atacantul Astrei pentru FRF.