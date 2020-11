Radoi a spus ce grupa vrea in calificarile pentru Mondial! Alegere SURPRIZA: vrea din nou ISLANDA! Ce adversare isi doreste.

Mirel Radoi are emotii inaintea tragerii la sorti pentru preliminariile Mondialului.

Romania isi afla advversarele din preliminariile CM pe 7 decembrie, de la 19:00, LIVE pe www.sport.ro

Radoi vrea Danemarca din urna gigantilor, in timp ce Islanda e favorita sa din urma a 3-a. Selectionerul n-are preferinte in privinta numarului de meciuri: ar fi multumit si cu 5 nationale in grupa, desi Romania poate sa cada si intr-una cu 6.

"Cea mai buna grupa ar fi cea din care ne putem califica. Fugi de una, dai de alta. Cu oricine picam, va trebui sa facem tot ce putem. Sa zic Danemarca din prima grupa. O sa ziceti pe urma ca mi-am ales grupa, am cazut cum am vrut si nu m-am calificat, nu? (rade) Apoi ar fi Islanda. Poate fi o revansa. Apoi Luxemburg din urna a 4-a si Andorra din urma a 5-a. Nu conteaza daca e grupa de 5 sau de 6, chiar nu e important", a spus Radoi la Digisport.

www.sport.ro a facut simularile pentru o grupa grea, respectiv una accesibila pentru Romania. Proiectia a fost bazata atat pe istoricul recent al meciurilor cu mai multi dintre adversari, cat si pe coeficientul actual.



Grupa grea pentru Romania:

1. Franta

2. Romania

3. Norvegia

4. Bosnia

5. Kazahstan

6. Malta

Grupa accesibila pentru Romania:

1. Danemarca

2. Romania

3. Irlanda de Nord

4. Belarus

5. Andorra

6. San Marino

Cum arata urnele pentru Campionatul Mondial din 2022:

Urna 1: Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, Croatia, Danemarca, Germania, Olanda

Urna 2: Elvetia, Tara Galilor, Polonia, Suedia, Austria, Ucraina, Serbia, Turcia, Slovacia, Romania

Urna 3: Rusia, Ungaria, Irlanda, Cehia, Norvegia, Irlanda de Nord, Islanda, Scotia, Grecia, Finlanda

Urna 4: Bosnia si Hertegovina, Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Israel, Belarus, Georgia, Luxemburg

Urna 5: Armenia, Cipru, Insulele Feroe, Azerbaidjan, Estonia, Kazahstan, Kosovo, Lituania, Letonia, Andorra

Urna 6: Malta, Moldova, Lichtenstein, Gibraltar, San Marino

Turneul final din Qatar ar trebui sa se dispute intre 21 noiembrie si 18 decembrie 2022.