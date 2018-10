Radoi a pierdut un fotbalist de baza! "Se va opera. E in aceeasi situatie ca a lui Chivu" Cat va lipsi de pe teren

Tatal fotbalistului a facut noi dezvaluiri despre starea fiului sau.

Marco Dulca, un jucator de baza al nationalei Romaniei U21, se va opera marti pentru accidentarea de la piciorul stang.

Dezvaluirea a fost facuta de tatal sau, Cristi Dulca, pentru ProSport.

"Se va opera marti. E in aceeasi situatie ca a lui Chivu. Are nevoie de operatie, iar in doua luni va fi apt. E bine ca nu are ligamentele afectate. A venit acum la Cluj sa ii sustina pe colegii lui", a spus Cristi Dulca.

Marco Dulca, fundasul celor de la Swansea si al nationalei U21, a facut fractura de metatarsian la piciorul stang, la meciul contra celor de la Blackburn, incheiat 1-1.

Marco Dulca, fiul lui Cristi Dulca, a calcat stramb si nu a mai putut continua, iar apoi medicii i-au pus piciorul in ghips.

Astfel, Marco Dulca rateaza ambele meciuri ale nationalei U21, atat cel cu Tara Galilor, cat si cel cu Lichtenstein.

Marco Dulca este dorit de cei de la Craiova in aceasta iarna.