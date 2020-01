"Radoi a fost privilegiat!" Critici DURE pentru selectionerii nationalelor: "Nu e obligatoriu ca Mutu sa ajunga un antrenor mare!"

Ion Pircalab (78 ani) a vorbit despre noii selectioneri ai nationalelor Romaniei de fotbal.

Legenda dinamovista a oferit un interviu in Gazeta Sporturilor in care a vorbit despre numirea lui Adrian Mutu in postul de selectioner al "tricolorilor mici", dar si despre mandatul lui Mirel Radoi la nationala de tineret.

"Federatia a facut bine ca l-a adus pe Mutu, a fost un mare fotbalist. Cred ca FRF i-a intins o mana, dupa parerea mea. Insa, desi a fost un mare jucator, nu e obligatoriu sa fie un antrenor mare. Ar fi o mare greseala sa credem ca va califica in mod sigur echipa la Europeanul de tineret.

Plus ca Mutu nu va mai avea lotul pe care l-a avut Mirel Radoi. El a avut o generatie buna, putem spune ca a fost un antrenor privilegiat, la fel cum au fost Iordanescu sau altii.

Radoi a avut o generatie buna si de asta a avut si rezultate. El a mai fost antrenor la FCSB si n-a avut rezultate", a declarat Ion Pircalab in gazeta sporturilor.