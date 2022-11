Atacantul de la Standard Liege a șutat puternic din interiorul careului, lăsându-l fără replică pe Jan Oblak, portarul lui Atletico Madrid. Drăguș a vorbit despre reușita sa și se gândește acum la următoarea partidă amicală, împotriva reprezentativei Moldovei.

Pentru Drăguș, acesta a fost al patrulea meci la echipa națională a României.

Denis Drăguș: ”Puteam chiar să câștigăm”

„Cred că prima repriză nu am avut destul de mult curaj, cred că asta ne-a lipsit. În a doua repriză s-a văzut că am avut încredere în noi, am avut ocazii, i-am dominat clar. Puteam chiar să câștigăm. Cred că trebuie să ne uităm la repriza a doua și așa să intrăm de la început.

Mă bucur, orice reușită la națională înseamnă mult, mă bucur că am reușit să dau primul gol. Sper ca pe viitor, cu reușitele mele, să luăm puncte și să ne calificăm la turnee finale. Eu când intru în teren vreau să dau totul și cred că în seara asta am dat totul. Sper să o țin tot așa. Când vin la echipa națională, sper ca tot grupul să fie apt.

Trebuie să luăm fiecare meci ca pe un mod de a crea o familie, un grup unit. Cred că ați văzut că sunt foarte mulți jucători tineri. Eu sper să jucăm din ce în ce mai bine, să fim pregătiți când începe campania”, a spus Denis Drăguș, la microfonul PRO TV.

În meciul de pe stadionul Cluj Arena, slovenii au deschis scorul, prin Sesko, lovitură de cap în minutul 26. Cinci minute mai târziu, Sporar a dublat avantajul oaspeţilor. Drăguş a redus din diferenţă în minutul 64, inscriind din pasa lui Cristian Manea.

VIDEO | Rezumat România - Slovenia 1-2

ROMÂNIA: H. Moldovan - Cr. Manea, Burcă, Nedelcearu (Drăguşin 72), Vătăjelu (Opruţ 60) - R. Marin (Boloca 84), M. Marin, Cicâldău (Olaru 60) – Cordea (46 Moruţan), Puşcaş, Drăguş (Petrila 73). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

SLOVENIA: Oblak - Stojanovic, Blazic (Mevlja 46), Bijol, Balkovec (Sikosek 70) – Lovric (Karnicnik 46), Cerin, Kurtic (Stankovic 85), Verbic (Horvat 79) - Sesko, Sporar (Vomberger 46). SELECŢIONER: Matjaz Kek

Arbitru: Nicolas Laforge (Belgia)

Cartonaşe galbene: Drăguş 34, Olaru 82 / Lovric 23, Balkovec 48, Stojanovic 58, Verbic 66, Sikosek 83

Duminică, România va juca un alt amical, cu Republica Moldova, de la ora 20.30, la Chişinău.

VIDEO - Denis Drăguș, după România - Slovenia 1-2