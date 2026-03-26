Primul și singurul gol a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, după o centrare a lui Arda Guler.

Victor Pițurcă a urmărit partida și spune că este dezamăgit de rezultat, dar nu și de jucători, pe care îi consideră că au dat tot ce au putut în acest moment.

Victor Pițurcă a găsit „vinovatul” după Turcia - România 1-0: „Trebuia să strângă”

Tehnicianul în vârstă de 69 de ani a văzut și faza golului și consideră că Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo Vallecano, ar trebui să fie luat la răspundere.

„Din păcate, noi am jucat prea puțin, n-am avut mingea și nu am reușit să construim. Am încercat prea mult să-i blocăm și n-am avut energie să mai și jucăm. Nici ei n-au avut mari ocazii. Turcia nu m-a impresionat decât prin angajament și determinare. Dar noi, ca să ne calificăm, trebuia să marcăm măcar o dată.

Am avut momentele noastre, o bară a lui Nicuşor Stanciu, care putea schimba soarta jocului, dar per total a fost prea puțin. La golul lor, Rațiu e de vină. Mingea a venit de departe, trebuia să strângă, iar Man a preluat extrema lor stângă. Ne-am temut prea tare de Turcia. N-a fost niciun infern nici din tribune, nici pe teren, dar n-am făcut ce trebuia și ce am fi putut să facem”, a declarat Victor Pițurcă la GSP.

Naționala Turciei va juca marți, 31 martie, de la ora 21:45, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo pentru un loc la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada.