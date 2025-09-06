Prunea nu l-a iertat pe Moldovan după gafa din meciul cu Canada: „Stânjenitor”! Pe cine vede în poartă cu Cipru

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin vedeta Jonathan David, care a marcat cu o lovitură de cap. Al doilea gol marcat de oaspeți a venit după o gafa a lui Horațiu Moldovan de care a profitat Ali Ahmed.

Canadienii au închis tabela la 0-3, după reușita lui Niko Sigur, venite în urma unui atac ce a făcut „șah-mat” apărarea naționalei României.



Prunea nu l-a iertat pe Moldovan după gafa din meciul cu Canada: „Stânjenitor”



Florin Prunea a vorbit despre prestația lui Horațiu Moldovan din duelul împotriva Canadei. Portarul lui Real Oviedo a comis o gafă care a dus la marcarea golului de 2-0.

Fostul portar al naționalei României a fost neplăcut surprins și de evoluția per totală a lui Moldovan și e de părere că Ștefan Târnovanu ar trebui să fie portarul ales pentru meciul cu Cipru.

