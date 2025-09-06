Prunea nu l-a iertat pe Moldovan după gafa din meciul cu Canada: „Stânjenitor”! Pe cine vede în poartă cu Cipru

Prunea nu l-a iertat pe Moldovan după gafa din meciul cu Canada: „Stânjenitor"! Pe cine vede în poartă cu Cipru
Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin vedeta Jonathan David, care a marcat cu o lovitură de cap. Al doilea gol marcat de oaspeți a venit după o gafa a lui Horațiu Moldovan de care a profitat Ali Ahmed. 

Canadienii au închis tabela la 0-3, după reușita lui Niko Sigur, venite în urma unui atac ce a făcut „șah-mat” apărarea naționalei României.

Prunea nu l-a iertat pe Moldovan după gafa din meciul cu Canada: „Stânjenitor”

Florin Prunea a vorbit despre prestația lui Horațiu Moldovan din duelul împotriva Canadei. Portarul lui Real Oviedo a comis o gafă care a dus la marcarea golului de 2-0. 

Fostul portar al naționalei României a fost neplăcut surprins și de evoluția per totală a lui Moldovan și e de părere că Ștefan Târnovanu ar trebui să fie portarul ales pentru meciul cu Cipru.

„Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici, degajezi. A avut și ghinion, că poate nu ieșea gol. Am văzut și evoluția lui… Stânjenitor.

Adică nu mai era Moldovan pe care îl știam noi, atent, agil. A mai avut 2-3 ezitări. Sunt curios dacă va mai continua. Nu cred, sincer, cred că va intra Târnovanu. Nu pune presiune pe tine singur.

O să spui că nu a mai apărat din aprilie. Discuția e mai amplă. Da, e important să aperi, dar când ai o fază din asta, joac-o simplu, foarte simplu, da-o afară”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

România va juca cu Cipru, marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, iar meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

