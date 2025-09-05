Jonathan David a deschis scorul în minutul 11, cu o lovitură de cap imparabilă. Ali Ahmed a dus scorul la 2-0 după o gafă uriașă a portarului Horațiu Moldovan, iar Niko Sigur a stabilit rezultatul final, finalizând un atac care a făcut șah-mat apărarea României.

Florin Prunea, fără perdea după România - Canada 0-3: "Suntem jos mondial!"

Invitat la Digi Sport, fostul mare portar Florin Prunea a avut un mesaj dur după umilința cu Canada.

„Ne arată unde suntem, ne arată cine suntem cu adevărat. Suntem jos, la nivel mondial. Jos! Trebuie să ne întoarcem la valorile noastre, să jucăm ce știm noi: inteligență, joc de pase. În seara asta, din punct de vedere fizic, nu am putut să-i prindem, să-i lovim. Ca să joci fotbal mare, trebuie să poți fizic. Noi nu am putut”, a spus Prunea.

Florin Prunea a apărat poarta României la Campionatele Mondiale din 1994 și 1998 și a bifat 40 de selecții pentru națională.

Goalkeeper-ul a evoluat la Dinamo, Universitatea Craiova, dar și în Turcia, Bulgaria și Grecia. După retragere, a lucrat la FRF, iar în 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” pentru întreaga carieră.

Concluzie neașteptată a lui Mircea Lucescu: „Echipa noastră a făcut o partidă bună”



Mircea Lucescu a vorbit despre problemele pe care le-a avut echipa națională în meciul contra Canadei. Selecționerul României a concluzionat că jocul formației antrenate de el a fost unul consistent în ciuda rezultatului.

Tehnicianul a vorbit și despre lipsa minutelor la echipele de club a anumitor jucători.



„Eu le-am spus și jucătorilor, nu am reușit să finalizăm, dar ne-am creat ocazii. Eu cred că echipa noastră a făcut o partidă bună, dacă excludem golurile, nu fac mare caz pentru că pentru noi contează meciul cu Cipru de marți.

Dacă am fi fost dominați categoric, da, dar așa am pierdut mingea la mijlocul terenului și le-am dat posibilitatea să facă patru, cinci contraatacuri.

Sunt niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm, în primul rând toți jucătorii trebuie să joace titulari la echipele de club.”, a spus Mircea Lucescu.

