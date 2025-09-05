La conferința de la finalul meciului, Mircea Lucescu s-a arătat dezamăgit de situația în care se află echipa națională în ceea ce privește compartimentul ofensiv.

Mircea Lucescu: ”Doctorul o să vadă mâine ce are Louis Munteanu!”

Cu Daniel Bîrligea, care a suferit o accidentare în cantonament, și cu Louis Munteanu, care s-a accidentat chiar înaintea jocului cu Canada, echipa națională a rămas cu un singur vârf pentru partida cu Cipru, Denis Drăguș.

Louis Munteanu a resimțit dureri în zona gambei piciorului stâng, iar la conferința de presă, Mircea Lucescu a dat mai multe detalii despre accidentarea suferită de atacantul de la CFR Cluj.

Selecționerul a anunțat că medicii îl vor supune pe Louis Munteanu unor investigații amănunțite în cursul zilei de sâmbătă pentru a stabili natura și cauza accidentării.

”Suntem în situația în care avem un singur vârf de atac, ținând cont că ceilalți nu joacă sau nu au echipe. Ați văzut ce s-a întâmplat și cu Louis la încălzire. A simțit o durere puternică. Nu știm, mâine o să vadă doctorul ce are”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

