Mihai Stoica a avut un discurs acid după ce România a fost umilită de Canada pe Arena Națională.

Mihai Stoica: ”Trebuie să apere Moldovan, avem un contract?”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că nimic nu a funcționat în jocul tricolorilor și că singurul aspect pozitiv este faptul că meciul a fost unul amical.

Oficialul de la FCSB s-a arătat încă o dată indignat de faptul că Mircea Lucescu insistă să îl titularizeze pe Horațiu Moldovan în condițiile în care Răzvan Sava a impresionat la Udinese, iar Târnovanu a făcut un sezon de excepție cu FCSB.

De altfel, Mihai Stoica a fost revoltat de lejeritatea cu care tricolorii au tratat anumite faze, cel mai elocvent exemplu fiind momentul în care Denis Drăguș a încercat să marcheze cu călcâiul.

”Singura chestie care aseamănă Cipru cu Canada este că încep cu C. Singurul aspect pozitiv care reiese după această partidă este că nu a fost oficial.

A fost un dezastru total, iar ce a făcut Moldovan... rar, de regulă vezi pe reţele, nu la nivel de echipă naţională.

Trebuie să apere Moldovan, avem un contract? Trebuie să apere Moldovan, care nu este titular la echipa de club? Sava este la Udinese, care tocmai a bătut pe San Siro. Ne punem şi noi întrebări.

Cu excepţia lui Stanciu nu a mers nimic, iar ce au făcut cu noi...

Am avut ocazii, e adevărat, dar în momentul în care tratezi cu aşa o seninătate... zici că era 3-0 pentru noi şi Drăguş voia să marcheze cu călcâiul”, a apus Mihai Stoica la Prima Sport.

