Tricolorii primesc vizita austriecilor în Grupa H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. România - Austria va avea loc la București, pe Arena Națională, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ralf Rangnick ”amenință” înainte de România - Austria: ”Pot spune ferm un singur lucru”



Înainte de meci, Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a explicat că o victorie cu Austria va însemna și calificarea naționalei la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Așadar, austriecii vor da totul pentru un câștig împotriva selecționatei lui Mircea Lucescu.



”Duminică putem face încă un pas important. Dacă vom câștiga acest meci, pot spune ferm un lucru: cu siguranță nu vom mai scăpa calificarea. Dar mai întâi trebuie să câștigăm.



Prima mea preocupare este să ne calificăm la Cupa Mondială. După asta vom fi judecați. Munca mea depinde de acest lucru”, a spus Ralf Rangnick, potrivit kleinezeitung.at.



Spaniolii au reacționat după ce Andrei Rațiu nu a prins lotul cu Moldova



Publicația Marca a scris despre Andrei Rațiu după ce Mircea Lucescu nu l-a introdus în lotul cu Moldova. Cel mai probabil, fundașul stânga, un pion important în angrenajul naționalei, a fost odihnit pentru partida crucială cu reprezentativa lui Ralf Rangnick.



”Andrei Rațiu nu a jucat niciun minut în amicalul României cu Republica Moldova și nu s-a antrenat alături de restul coechipierilor în timpul săptămânii, potrivit selecționerului Mircea Lucescu.



Rațiu a bifat toate minutele în cele opt meciuri ale lui Rayo Vallecano din LaLiga, deși Inigo Perez a reușit să îi ofere odihnă în partidele din Conference League, atât în pregătirea meciului, cât și în partida de joi trecută.



Un program încărcat de meciuri și deplasări ar putea fi motivul din spatele acestei pauze la echipa națională.



În România există însă speranța că fundașul lui Rayo Vallecano va putea juca atât duminică împotriva Austriei, cât și miercuri împotriva Bosniei, meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, Grupa H, pe care echipa sa trebuie să le câștige pentru a-și păstra șansele de calificare la turneul din 2026”, au scris spaniolii.

