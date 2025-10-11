Fostul selecționer consideră că asocierea cu mediul privat este pasul inevitabil și salută declarațiile noului ministru al Apărării. Situația juridică a clubului, o entitate de drept public, a blocat în ultimii ani accesul "militarilor" pe prima scenă a fotbalului românesc. Totuși, schimbările recente de la nivelul conducerii, atât la club, cât și la minister, îi dau speranțe lui Victor Pițurcă.



"Am încredere în noul ministru"

Fostul mare atacant se bazează pe fermitatea noului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, care a promis rezolvarea situației și a transmis un mesaj-cheie: nu mai vrea să investească bani publici în echipa de fotbal.



"Eu am încredere în ceea ce a transmis noul ministru al Apărării Naționale, că în următoarea perioadă Steaua va putea să promoveze. Ministrul a fost foarte ferm și a spus că e dispus să nu mai investească banii ministerului în echipa de fotbal. Acesta mi s-a părut un lucru foarte bun, are perfectă dreptate", a punctat Pițurcă, citat de Pro Sport.



În acest context, legenda din Ghencea susține că soluția este atragerea unor investitori privați.



"Numai prin asociere poate obține dreptul de promovare. Eu zic că trebuie trecut la următorul pas, să vină oameni cu bani care să investească în club. Atunci toată lumea va fi mulțumită, mai ales suporterii care așteaptă de mulți ani ca Steaua să revină în prima ligă", a explicat fostul selecționer.



Acesta a ținut să sublinieze și o condiție esențială pentru ca o astfel de asociere să funcționeze: "Sigur că printr-un contract foarte bine pus la punct, în care să fie foarte clar că Steaua trebuie să rămână tot Ministerului Apărării Naționale, chiar dacă convine sau nu convine unora".

