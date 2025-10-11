Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul celor de la Pafos, este singurul român care a jucat efectiv în calificările pentru Champions League și a ajuns în faza grupelor. Evoluțiile sale solide l-au adus în discuțiile din jurul FCSB-ului.



Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a recunoscut că, în trecut, clubul roș-albastru a încercat să-l aducă pe fostul jucător de la Arsenal, însă mutarea nu s-a concretizat.



FCSB l-a dorit pe Vlad Dragomir



„Nici nu l-am văzut (n.r - în România - Moldova 2-1). M-am tot uitat după el, dar pe Vlad Dragomir nu l-am văzut. Ce să fac? Mie mi-a plăcut când era la Arsenal și juca la generația 1999. Am încercat în dese rânduri să-l aducem la noi. Nu s-a putut. Mi-a plăcut foarte mult, îmi plăcea atitudinea.



M-am uitat acum la meciurile lui Pafos cu Crvena Zvezda – ok, a scos faultul la golul care a propulsat echipa în Champions League, dar nu prea l-am văzut nici acolo. Aleargă, e disciplinat tactic, a învățat jocul, dar nu l-am văzut pe ofensiv”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport 1.



Dintre românii ce evoluează în competiție, doar Vlad Dragomir a reușit să se califice propriu-zis în grupele Champions League, după ce a jucat în toate tururile preliminare ca titular.



Dennis Man (PSV Eindhoven) și Radu Drăgușin (Tottenham) sunt și ei implicați acum în faza grupelor, însă fără să participe în calificări.

