Mirel Rădoi își poate pierde unul dintre oamenii de bază de la Gaziantep. Mijlocașul e gata să plece

Mirel Rădoi a preluat banca tehnică a lui Gaziantep la finalul lunii aprilie, fiind instalat oficial pe 22 aprilie 2026. Antrenorul român a înregistrat trei înfrângeri consecutive pe banca noii sale echipe și ar putea primi o nouă lovitură în curând: unul dintre cei mai folosiți jucători din acest sezon, gata de plecare.
Potrivit jurnaliștilor turci de la publicația Bursada Bugün, formația Bursaspor a început negocierile pentru transferul lui Melih Kabasakal. Mijlocașul defensiv în vârstă de 30 de ani privește cu ochi buni o trecere la gruparea alb-verde.
Ultimul cuvânt îi aparține lui Rădoi
Deși Bursaspor caută activ jucători autohtoni pentru a-și întări lotul, mutarea depinde de clubul de care aparține jucătorul. Sursa citată notează că transferul nu se va materializa fără o decizie clară din partea noului tehnician, Mirel Rădoi urmând să hotărască dacă fotbalistul va face sau nu parte din planurile sale tactice.
Kabasakal mai are practic un an rămas din angajament, înțelegerea sa cu formația din prima ligă turcă fiind valabilă până pe 30 iunie 2027. Jucătorul a reprezentat o piesă importantă în angrenajul lui Gaziantep în actuala stagiune. Fotbalistul a bifat 26 de meciuri în Süper Lig, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă în cele 1.508 minute jucate.