Mirel Rădoi își poate pierde unul dintre oamenii de bază de la Gaziantep. Mijlocașul e gata să plece

Mirel Rădoi a preluat banca tehnică a lui Gaziantep la finalul lunii aprilie, fiind instalat oficial pe 22 aprilie 2026. Antrenorul român a înregistrat trei înfrângeri consecutive pe banca noii sale echipe și ar putea primi o nouă lovitură în curând: unul dintre cei mai folosiți jucători din acest sezon, gata de plecare.

Potrivit jurnaliștilor turci de la publicația Bursada Bugün, formația Bursaspor a început negocierile pentru transferul lui Melih Kabasakal. Mijlocașul defensiv în vârstă de 30 de ani privește cu ochi buni o trecere la gruparea alb-verde.