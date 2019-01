Surpriza TOTALA! Vodut PLEACA din Romania. E aproape de un club de LEGENDA

Mihai Vodut vrea sa uite de problemele din Romania.

Atacantul are o propunere avantajoasa de la Beitar Ierusalim, unul dintre cele mai importante cluburi din istoria fotbalului israelian.



Vodut, dat afara de Viitorul dupa ce o fosta iubita a anuntat in presa ca fotbalistul paria prin intermediul ei inclusiv pe meciurile echipei lui Hagi, avea si varianta Poli Iasi. A ales insa sa plece din Romania din cauza unei posibile suspendari pe care o risca in Liga 1.

