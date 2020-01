Romania va avea parte de inca o arena de cinci stele! Anuntul momentului despre stadionul care va fi construit: va putea gazdui meciuri europene

In Romania se va construi un nou stadion modern.

Poli Iasi va juca in viitorul apropiat meciurile pe o noua arena, capabila sa gazduiasca atat meciuri europene, cat si meciuri ale echipei nationale.

Primaria orasului a facut astazi anuntul si oficialii spun ca stadionul va avea o capacitate cuprinsa intre 15 si 20 de mii de locuri:

"Primaria Municipiului Iasi va construi un stadion municipal modern. Noul stadion va avea intre 15.000 si 20.000 de locuri si va beneficia de toate dotarile cerute de normele FRF si UEFA. In cursul zilei de astazi, 8 ianuarie, primarul Mihai Chirica a semnat contractul de proiectare cu firma Sigm - Home Project SRL, contra unei sume de 3.300.000 lei, fara TVA (3.927.000 lei, cu TVA), in conditiile in care procedura de achizitie publica a avut o prevedere bugetara de 4.699.999,99 lei, cu TVA. Durata contractului este de maxim opt luni de la data emiterii ordinului de incepere", au spus oficialii municipalitatii.

Primarul Mihai Chirica a spus ca stadionul va beneficia de cele mai moderne dotari si va fi capabil sa gazduiasca meciuri de cupe europene sau meciuri ale echipei nationale.

Primaria orasului Iasi va trebui sa stabileasca unde va fi construita noua arena: Una din variante ar fi in locul actualei arene "Emil Alexandrescu", iar cealalta este o proprietate publica de 14 de hectare din zona Moara de Vest.