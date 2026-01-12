FC Hermannstadt a anunțat luni că interdicția la transferuri impusă de FIFA a fost ridicată, la doar câteva zile după ce sancțiunea intrase în vigoare.



Decizia a fost comunicată oficial de clubul sibian prin intermediul rețelelor de socializare, într-un mesaj scurt.



Clubul din Superliga a scăpat de interdicția FIFA: „Keep calm!”



Interdicția fusese dictată pe 7 ianuarie și avea la bază o situație minoră. Potrivit explicațiilor oferite de club, a fost vorba despre o dobândă infimă aferentă unei sume achitate deja în luna decembrie, însă cu câteva zile peste termenul scadent. Odată ce problema a fost clarificată, FIFA a ridicat imediat sancțiunea.



„Interdicția la transferuri impusă recent de forurile superioare abilitate pentru A.F.C. Hermannstadt a fost ridicată. În speța respectivă a fost vorba despre o dobândă infimă pentru o sumă care fusese deja achitată de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut”, a transmis clubul. Mesajul a fost însoțit de sloganul „Keep calm”.



În paralel, Hermannstadt așteaptă și o decizie FIFA în cazul transferului lui Ianis Stoica, după ce Estrela Amadora nu a achitat prima tranșă a sumei de transfer, scadentă la 1 septembrie 2025.

