NEBUNIE la Craiova! Il vrea pe antrenorul dat afara de ultima clasata din Romania! Negocieri de ultima ora

Piturca are anse invizibile sa mai continue la Craiova si in 2020.

Fostul selectioner are oferte si vrea sa plece, nefiind convins ca poate sa se bata la titlu cu actualul lot al Craiovei. Piturca a avut o relatie dificila cu Rotaru. Seful CSU nu vrea sa investeasca masiv in achizitii, asa cum i-a cerut Piturca.

Cristiano Bergodi e favoritul momentului sa vina la Universitatea, anunta Digisport. Italianul e liber dupa ce a fost concediat de Voluntari.

Craiova e in acest moment pe 4, cu 37 de puncte, 7 in spatele liderului CFR Cluj.

Voluntari a strans numai 8 puncte in 21 de etape. Echipa din Ilfov are un meci mai putin disputat dupa ce partida cu FCSB a fost amanata din cauza unei ploi torentiale care a lovit Bucurestiul in seara meciului.

La Voluntari, in locul lui Bergodi vine Mihai Teja.

In prima etapa din 2020, Craiova da peste Gaz Metan (vineri, 31 ianuarie, 20:30), in timp ce Voluntariul are derby de Ilfov cu Clinceni, sambata, pe 1 februarie, de la 14:00.