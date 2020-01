"Au zis ca e incredibil! L-au asteptat pe Hagi" Culisele celui mai PENIBIL moment din Romania! Dezvaluiri de la tragerea la care "REGELE" nu a avut loc

Giovanni Becali a vorbit despre absenta lui Gica Hagi de la tragerea la sorti a grupelor pentru EURO 2020.

Fostul impresar a vorbit la Digi Sport despre reactia pe care au avut-o marile legende ale fotbalului prezente la Bucuresti, atunci cand au aflat ca Gica Hagi nu este prezent la cel mai important eveniment sportiv pe care Romania l-a gazduit in 2019.

"Am stat la masa cu Figo, cu Ronald Koeman, cu Hristo Stoichkov, cu presedintele federatiei olandeze, cu secretarul, cu presedintele ligii olandeze. Au spus ca este incredibil. Toata lumea a vrut sa il vada pe Hagi. Shevchenko la fel. Asta zic de masa de dupa tragere.

Hristo facea interviuri, daca lucreaza pentru Univision, din Miami. A facut aici cu Steaua '86. A facut interviu cu Duckadam, la Hilton, a fost ceva emotionant. Duckadam ii da manusile, el ii da tricoul cu Barcelona. Hagi, o jumatate de ora, Popescu, Balint. Am stat de dimineata pana seara numai in interviu.

Eu, ca sa am o scuza, le-am spus ca Hagi este si el in cantonament cu echipa, joaca maine. Ce sa le zic si eu? Hagi nu putea sa vina doua ore sa traga si sa plece? Oricand putea. Echipa era la odihna. Venea, statea, il saluta pe Figo, jucatori cu care a jucat. Am inteles ca Federatia si-a cerut scuze. E ca si cand te duci in Argentina si nu-l inviti pe Maradona...sau in Brazilia si nu il inviti pe Pele", a declarat Giovanni Becali la Digi Sport.