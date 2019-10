PORTI INCHISE si la tineret?! Au scandat impotriva maghiarilor, observatorul era ungur!!! Ce s-a intamplat la Romania - Ucraina

Comportamentul suporterilor ar putea aduce noi probleme cu UEFA pentru nationalele Romaniei.

Si la Ploiesti, la meciul U21, fanii Romaniei au scandat impotriva maghiarilor. Depindem de observatorul ungur! In functie de raportul sau, UEFA va decide daca inchide sau nu potrile si la U21, cum s-a intamplat la nationala mare in urma incidentelor de la Romania - Spania.



Nationala mica era oricum in stare de semi-suspendare in urma problemelor cu fanii de la Euro. Aseara, FRF n-a putut scoate la vanzare decat 10 000 de tichete la Ploiesti, la meciul cu Ucraina, restul fiind retinute in urma sanctiunii aplicate asupra mai multor sectoare.