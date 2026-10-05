La conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia, ultimul din această acțiune a echipei naționale, selecționerul Gică Hagi (61 de ani) a fost întrebat despre viitorul său pe banca echipei naționale, în contextul rezultatelor slabe din UEFA Nations League (trei înfrângeri din tot atâtea partide și 12 goluri primite).

Basarab Panduru e convins: ”Hagi nu pleacă”

Basarab Panduru, fostul mare internațional, a ascultat discursul lui Hagi și crede că acesta va continua ca selecționer și după meciul cu Suedia.

Pentru ultima partidă din UEFA Nations League, România va avea mai mulți absenți: Marius Marin, Daniel Bîrligea, Virgil Ghiță și Radu Drăgușin vor fi OUT, în timp ce Louis Munteanu este, în continuare, incert.

„(n.r. ce înţelegeţi?) Că nu pleacă. Aşa răspunde el. Cred că nu complicăm lucrurile. Astea sunt răspunsurile lui. Dintotdeauna au fost aşa. Le lasă puţin în aer.

Tu trebuie să tragi concluziile. Cred că a spus destul de concret: „Nu plec acum. O să fie o dată, dar nu acum. Lăsaţi-mă să-mi văd de treabă”, a spus Panduru, la Prima Sport.

Hagi, „scut“ în fața jucătorilor: „Au demonstrat că sunt competitivi“

Ieri, la conferința de dinaintea meciului România – Suedia (luni, ora 21:45), selecționerul a primit o întrebare destul de delicată în contextul ultimelor rezultate: „Mai aveți încredere în acești jucători?“. Fără să stea pe gânduri, Hagi a oferit un răspuns categoric.

„Acești băieți au demonstrat că sunt competitivi, au făcut un Campionat European reușit, atât la seniori, cât și la U21. De aici vine încrederea mea. Și va fi în continuare, fiindcă e un grup de jucători cu mare experiență. În momentul de față, trebuie să facem ceva și acel ceva înseamnă să începem să câștigăm.

Am luat câte trei jucători pe post. Chiar și așa, la ora actuală, nu mai avem un atacant (n.r. – din cauza accidentărilor). Dar nu sunt în fața voastră să mă plâng. Când nu o să mai am încredere, o să știu, dar o să aleg eu momentul acela“, a spus selecționerul României.