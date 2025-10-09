Daniel Paraschiv a ajutat-o sezonul trecut pe Real Oviedo să promoveze în La Liga, dar spaniolii au decis să îl împrumute pe fotbalistul român la Cultural Leonesa, în al doilea eșalon, astfel încât atacantul român să joace mai mult și să capete experință.

Daniel Paraschiv, avertizat

Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat până în acest moment. După patru meciuri în care a fost titular, dar în care nu a reușit să marcheze sau să contribuie decisiv, Daniel Paraschiv a trecut pe banca de rezerve și acolo a rămas. De patru meciuri, românul nu a mai jucat, iar Jose Angel Ziganda, antrenorul lui Cultural Leonesa i-a transmis un avertisment românului când a fost întrebat despre acesta.

Jose Angel Ziganda, antrenorul celor de la Cultural Leonesa, i-a transmis un avertisment lui Daniel Paraschiv. Chiar dacă spune că are în continuare încredere în calitățile fotbalistului, Ziganda susține că jucătorul român trebuie să își recapete forma cât mai repede și să își facă treaba pe teren.

”Este ceva de care poate profita, pentru că a demonstrat-o anul trecut. Sezonul acesta nu a început bine. Trebuie, treptat, să-și găsească ritmul, să se simtă confortabil.

Poate că azi a fost momentul lui. Ei erau în zece oameni. Noi nu suntem o echipă foarte concentrată, asta e realitatea. Trebuie să profităm de ocazie, să-l readucem la nivelul lui, la încrederea pe care o avea anul trecut la Oviedo.

Dar nimeni nu așteaptă pe nimeni, trebuie să revină rapid la forma maximă. Cu toții îl iubim, o să-l încurajăm, o să avem pretenții de la el, o să fim atenți la el, dar trebuie să-și valorifice oportunitățile”, a spus Jose Angel Ziganda.

Daniel Paraschiv are un singur meci la echipa națională, în mandatul lui Edi Iordănescu, amicalul cu Moldova (scor 5-0) în care a contribuit cu un gol și cu o pasă decisivă.

