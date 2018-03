Pe cine sustine Liviu Dragnea la alegerile de la FRF! Afirmatie socanta: "Mi-e teama ca ii aresteaza pe amandoi inaintea alegerilor"

Dumitru Dragomir, fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune ca viitorul sef al FRF ar putea fi dictat politic.

Dragomir a vorbit despre iminentele alegeri de la FRF, in cadrul carora Razvan Burleanu, Ionut Lupescu si Marcel Puscas se vor lupta pentru obtinerea postului de presedinte pentru urmatorii 4 ani.

"Mitica" Dragomir este de parere ca politicul va avea un rol foarte important si face dezvaluiri: "Dancu il sustine pe Burleanu, iar Dragnea pe Lupescu".

"Ma tem ca la alegeri vor conta foarte mult politicul si <<fortele paralel>>. E foarte importanta sustinerea politica. Am auzit ca Lupescu e sustinut de Dragnea, iar Burleanu de Vasile Dancu. Puscas nu e sustinut politic de nimeni, dar il sustin eu.

El, Puscas, e cel mai bun dintre cei trei. A fost fotbalist, a fost conducator, a fost antrenor, a fost impresar. Are si caracter. Daca ar trebui sa votez, el ar fi favoritul meu. Cred ca are de pe acum 50-70 de voturi, dar nu stiu daca-i ajung.

Sigur ca Lupescu are anvergura mai mare, dar programul lui Puşcas e cel mai bun. In opinia mea, Lupescu si Puscas trebuie sa se intelega, sa colaboreze si sa fie unul presedinte si celalalt secretar general, cum or iesi la vot.

Ma tem insa sa nu-i aresteze pe amandoi cu o zi-doua inainte de alegeri. Burleanu e numai pe interesul sau, nu in interesul fotbalului. E buna ideea lui Porumboiu de a se amana alegerile si a se face un audit din 2014 incoace, sa stie alegatorii exact cum stau lucrurile", a zis Dragomir la National FM.