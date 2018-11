Pe ce loc a urcat Romania in clasamentul FIFA dupa incheierea grupelor Nations League! Contra a urcat nationala 17 locuri de la preluare

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Romania a ajuns pe pozitia a 24-a in lume, în clasamentul FIFA pe luna noiembrie. Nationala antrenata de Cosmin Contra a urcat doua pozitii fata de ierarhia precedenta.

Nationala Romaniei a ajuns pe locul 24 mondial in clasamentul intocmit de FIFA. Prima reprezentiva a urcat doua pozitii fata de ierarhia din luna octombrie. Romania are 1.501 puncte si se afla la a cincea luna de urcare consecutiva. La un an si o luna de la preluarea mandatului, Contra i-a dus pe Stanciu & Co, de pe pozitia a 41-a pana pe locul 24 in lume. Primele cinci clasate nu s-au schimbat fata de luna anterioara. Lider este in continuare Belgia, urmata la mica distanta de Franta si Brazilia.

Daca ierarhia FIFA ar fi fost criteriu la tragerea la sorti a preliminariilor EURO 2020, nationala s-ar fi aflat in a doua urna valorica. Acest criteriu a fost folosit pentru alcatuirea urnelor de calificare la CM 2018.