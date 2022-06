Tricolorii lui Florin Bratu, calificați din postura de țară gazdă la EURO 2023, dispută doar meciuri de pregătire în această perioadă. Naționala de tineret a pierdut ambele partide jucate în iunie, cu Georgia (0-2) și Slovacia (3-4).

Florin Bratu, înaintea meciurilor României U21 din septembrie: "Sper să nu ne bată grav"

În septembrie, România U21 va avea parte de adversari mult mai puternici, Spania și Olanda, iar selecționerul Florin Bratu e sincer: "Sper să nu ne bată grav".

"Trebuie să facem eforturi, să muncim mai mult ca echipă, e un lucru pe care mi-l doresc pe viitor. Să avem spirit de echipă și să nu mai cedăm așa ușor. E păcat, am arătat 70 de minute foarte bine, am avut 3-1, iar după, să ai relaxarea asta... e clar că e un alt nivel, un nivel internațional. Georgienii au vândut un jucător U21 pe 14 milioane de euro. Au fost și lucruri pozitive, lucruri bune, faptul că am înscris trei goluri.

În septembrie jucăm cu Spania și Olanda, la Cluj. Eu o iau ca o oportunitate, o onoare să jucăm contra unor echipe mari. Primordiale nu sunt rezultatele acum, noi trebuie să formăm un grup pentru anul viitor, dar trebuie să apară și rezultatele. Acțiunea trecută am bătut Finlanda, am făcut un egal, n-avem cinci înfrângeri. Jucăm cu echipe importante, sper să nu ne bată grav. O iau ca atare și le-am spus și lor. E posibil să ne motivăm mult mai bine în astfel de meciuri.

Da, clar, simt o evoluție de când am preluat echipa. Ne cunoaștem mai bine, e un lucru important. Se formează un nucleu important, cu toate că au lipsit 6 jucători, aproape jumătate de echipă. Există diverși factori, dar undeva nu facem lucrurile suficient de bune. O să am timp suficient de bine, iar în septembrie să ne pronunțăm mult mai bine", a spus Florin Bratu, la Digisport.

Lotul României U21 la acțiunea din iunie

PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari), Szilárd Gyenge (AFK Csikszereda), Raul Bălbărău (CSA Steaua);

FUNDAȘI: Daniel Bîrzu (Farul Constanța), Ricardo Farcaș (Siena | Italia), Tudor Telcean (CSC 1599 Șelimbăr), Victor Dican (FC Botoșani), Andres Dumitrescu (Sepsi OSK), Radu Drăgușin (Salernitana | Italia), Alexandru Țîrlea (Alaves | Spania);

MIJLOCAȘI: Marius Corbu (Academia Pușkaș | Ungaria), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Constantin Grameni (Farul Constanța), Andrei Mărginean (Messina | Italia), Mihai Lixandru (CS Mioveni), Damian Isac (UTA Arad), Alexi Pitu (Farul Constanța);

ATACANȚI: Ianis Stoica (FCSB), Jovan Marković (Universitatea Craiova), David Miculescu (UTA Arad), Daniel Birligea (CFR Cluj).