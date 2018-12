POVESTI DE CRACIUN | De ce nu fac fotbalistii Secret Santa! Un jucator din Anglia, in stare de SOC! Ce i-au dat colegii in loc de cadou

Ce cadouri isi fac fotbalistii de Craciun?

Sosete noi? Carti? Lumanari parfumate? Ce as putea sa-si ia jucatori care castiga sute de mii si milioane de euro in fiecare an?

In 1998, iar cei de la Newcastle United au decis sa organizeze Secret Santa, obicei vechi in Marea Britanie.

Unul dintre jucatori a decis ca e ocazia perfecta pentru a-i transmite unui coleg ce simte in realitate despre el. Astfel, fundasul italian Alessandro Pistone a gasit o inima de oaie impachetata in cadoul sau, un semn ce trebuia sa semnifice lipsa de devotament pe teren.

"Sunt convins ca a fost o gluma", povestea italianul mai tarziu pentru Sunday Times. "Si ceilalti au primit cadouri amuzante: Temuri Ketsbaia (care era chel) a primit o perie de par, iar Duncan Ferguson un echipament de inchisoare (Ferguson a stat trei luni la inchisoare in 1995 pentru ca l-a lovit un adversar cu capul pe teren!)", si-a amintit Pistone.

"Alessandro a primit cadoul surprinzator de bine", isi aminteste Rob Lee, fost jucator de la Newcastle.

Nimeni nu stie cum a reactionat Dietmar Hamann, fostul mare international german. El a primit o copie a cartii Mein Kampf (autobiografia lui Hitler din 1925!).