POVESTI DE CRACIUN | Anul in care nationala lui Mos Craciun a castigat Cupa Mondiala la fotbal! Victorie zdrobitoare in finala: 21-1!

Nationala Laponiei are in palmares o Cupa Mondiala!

Toata lumea stie ca Mos Craciun vine din Laponia, acolo unde traieste inconjurat de elfi magici. Mai putin stiut este faptul ca Laponia are o echipa nationala de fotbal care a cucerit chiar si Cupa Mondiala.

Se intampla in 2006, cand s-a infiintat N.F. Board (Nouvelle Fédération-Board), un fel de FIFA pentru statele nerecunoscute, regiuni si micronatiuni neafiliate la FIFA. Unul dintre initiatorii acestei asociatii a fost avocatul Luc Misson, cel care l-a reprezentat pe fotbalistul belgian Jean-Marc Bosman, al carui caz a dus la faimoasa lege Bosman in fotbal.



Laponia, Monaco, Occitania (regiuni din sudul Frantei, Alpi si Catalunia), sunt intre membrele fondatoare si au decis sa se intalneasca la o Cupa Mondiala.

Prima editie a avut loc in 2006 si trebuia sa fie formata din opt echipe, dar calea catre turneul final a fost dificila pentru o parte din participante.

Dupa ce i-a fost refuzat dreptul de a organiza turneul final, Repulica turca din Nordul Ciprului a decis sa boicoteze Cupa Mondiala si sa organizeze una proprie in paralel. Cele 8 participante au devenit 6, West Papua, Roma, Laponia (Sau Sapmi), Moncao si Occitania - tara gazda si Camerunul de Sud. Cei din West Papua nu s-au mai prezentat, in timp ce Roma a avut probleme logistice, astfel ca turneul final a ramas in patru. Jucatorii din Camerun n-au mai primit viza pentru a intra in Franta, astfel ca turneul Cupei Mondiale a inceput cu doar ...3 echipe!

Laponia, formata din multi jucatori profesionisti din campionatul norvegian, a facut ravagii, victorie cu 7-0 in meciul cu Occitania si 14-0 cu Monaco in grupe. Monaco a invins Occitania cu 3-2 in celalalt meci, astfel ca echipa Principatului a dat peste echipa lui Mos Craciun in finala. Nordicii s-au impus cu un istoric 21-1, cu trei jucatori reusind cate un hattrick.

Unul dintre vedetele finale, Tom Hogli chiar a avut apoi 23 de selectii la nationala Norvegiei si o cariera decenta de fotbalist. Laponia a iesit pe 3 la urmatoarea Cupa Mondiala, in 2008 si a repetat clasarea la o alta Cupa Mondiala organizata in 2009.

N.F. Board si-a incetat activitatea in 2013.