Panduru, declarație "marcă înregistrată" după ce a văzut cu cine va juca România

„Tricolorii” se află în Grupa I, alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

România a avut noroc cu carul la tragerea la sorți de la Frankfurt. Campionatul European din 2024 se va juca în perioada 14 iunie - 14 iulie, iar prima reprezentativă a picat într-o serie extrem de accesibilă. Fost component al naționalei la Campionatul Mondial din 1994, Basarab Nică Panduru e acum analist sportiv, după ce o perioadă a fost secundul lui Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova.

Panduru pune presiune

Un tip cu un discurs de multe ori acid, reșițeanul nu i-a menajat vreodată pe tricolori în ultimul timp. I-a criticat sau i-a lăudat când a fost cazul. După ce a văzut grupa României în preliminarii, Panduru are un mesaj clad: tricolorii trebuie să profite pentru că tragerea la sorți a fost una favorabilă.

”Optimism am văzut peste tot, toată lumea îi bucuroasă, Kosovo când a văzut în ce grupă a picat... Toţi sunt bucuroşi. Acum o să vedem cine are câştig de cauză. Pare că Elveţia are cele mai mari şanse, după ne luptăm cu Israel şi Kosovo. Dar eu sunt de părerea că... din ce grupă mai vrei să califici dacă nu din asta?”, a declarat Panduru, potrivit Orange Sport.



Romania 1-1 Elvetia, REZUMATUL VIDEO pe www.sport.ro

EURO 2024 | Grupele din preliminarii

Grupa A: Spania, Scoţia, Norvegia, Georgia, Cipru;

Grupa B: Olanda, Franţa, Irlanda, Grecia, Gibraltar;

Grupa C: Italia, Anglia, Ucraina, Macedonia de Nord, Malta;

Grupa D: Croaţia, Ţara Galilor, Armenia, Turcia, Letonia;

Grupa E: Polonia, Cehia, Albania, Insulele Feroe, Rep. Moldova;

Grupa F: Belgia, Austria, Suedia, Azerbaidjan, Estonia;

Grupa G: Ungaria, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Lituania;

Grupa H: Danemarca, Finlanda, Slovenia, Kazahstan, Irlanda de Nord, San Marino;

Grupa I: Elveţia, Israel, România, Kosovo, Belarus, Andorra;

Grupa J: Portugalia, Bosnia-Herţegovina, Islanda, Luxemburg, Slovacia, Liechtenstein.