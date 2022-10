România și-a aflat adversarele cu care se duelează pentru un loc la Campionatul European din 2024. „Tricolorii” se află în Grupa I, alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Nume importante din fotbalul românesc au analizat grupa naționalei României, considerată ca fiind una drept ușoară.

Deși Elveția pare cel mai „puternic” nume al grupei, Ionel Ganea avertizează și în legătură cu celelalte naționale, în special cea a Israelului, care în ultimii ani a avut constant echipe în cupele europene. Fostul atacant a reacționat pentru PRO TV și www.sport.ro, analiziând adversarii „tricolorilor”.

Ionel Ganea: „Aș spune accesibilă. Nu pot zice că e ușoară!”

Ionel Ganea s-a arătat precaut și a precizat că România se bate pentru locul al doilea cu Israel, Kosovo și Belarus.

„O grupă, din punctul meu de vedere, aș spune accesibilă și ar trebui să ne calificăm. Nu pot să zic că e ușoară, Elveția e favorită, Israel, din ce am văzut cam an de an au echipe care joacă în cupele europene, inclusiv în Liga Campionilor, în Europa League, Kosovo, și ei o echipă destul de arțăgoasă așa, de ambițioasă, să zic.

Din punctul meu de vedere, nu zic că e o grupă ușoară. Nu știu, nici Belarus nu e o echipă așa de slăbuță. Ne batem pentru locul doi cu Israel, Kosovo și Belarus. Mai bine să fim precauți decât să fim relaxați. Eu am încredere, am zis că e o grupă accesibilă și din punctul meu de vedere, trebuie să ne calificăm”, a declarat Ionel Ganea pentru PRO TV și www.sport.ro.