Reacția lui Stanciu după ce România a avut noroc cu carul la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2024

Nicolae Stanciu, cel mai experimentat component al naționalei, întărește ideea că Elveția e favorită la câștigrea grupei, dar impresionează și prin franchețea sa dezarmantă.

Fotbalistul de la Wuhan spune explicit că naționala a fost repartizată în cea mai accesibilă serie.

”Impresia este de grupă echilibrată, dar naţionala Elveţiei pleacă favorită. Argumentele sunt clare, atât lotul pe care îl are la dispoziţie, cât şi rezultatele. Atât din ultimii ani, cât şi recente. A fost sfert-finalistă la EURO 2020, e calificată la Mondialul din Qatar de anul acesta…

