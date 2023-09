Panduru a găsit veriga slabă de la FCSB

Basarab Panduru, fostul mare mijlocaș al Stelei și al Benficăi Lisabona, i-a lăudat pe cei de la FCSB după 1-0 cu Farul, însă s-a arătat rezervat în privința unui compartiment al echipei lui Elias Charalambous.

Reșițeanul, component al României la Campionatul Mondial din Statele Unite, a scos în evidență faptul că FCSB are un ascendent moral și că adversarele din acest sezon au intrat timorate pe teren.

Panduru a găsit punctul nevralgic la FCSB: Dawa și Ngezana

Mai mult, fostul decar din Ghencea a eccidențiat faptul că FCSB are probleme în mijlocul defensivei, unde evoluează preferatul lui Gigi Becali, camerunezul Joyskim Dawa, și sud-african Ngezana.





"În momentul ăsta sunt meciuri pe care le câștigă FCSB și pentru că adversarul are frică de FCSB. E în formă, e pe primul loc. Dar cu Dawa și Ngezana au o grămadă de probleme cei de la FCSB dacă îi atacă cineva.





OK, nu au primit goluri, dar părea că foarte repede ajung cei de la Farul la poarta celor de la FCSB. Stai să vedem că urmează două deplasări și nu sunt deloc ușoare pentru FCSB", a declarat Basarab Panduru, la televiziunea Orange Sport.

La FCSB titular în postul de stoper lângă Dawa e, de regulă, Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Tottenham e accidentat în prezent.

FCSB s-a impus la Ovidiu printr-un gol marcat de Darius Olaru din lovitură de la 11 metri după un penalty ușor acordat de Sebastian Colțescu.

Tirada lui Hagi la adresa arbitrajului

„Nu o să stau să mă agăţ de un lucru care a fost aşa cum a fost… Practic a fost simulare. Eu cred că puteam să batem şi să câştigăm lejer dacă eram noi. Nu ştiu ce am mai reproşat arbitrului. Eu am conducere şi ea trebuie să iasă, să vorbească. Eu am auzit de la tot stadonul că a fost simulare şi nu a fost penalti. Eu ce să mai spun? Dacă arbitrul a dat, a dat. Nu mai există respect, nu mai exista nimic.

Am primit cartonaş galben la primul fault, noi am primit o sută de faulturi, ei nu au primit nimic. Şi asta jucînd acasă! Înseamnă că sunt lucruri pe care nu le mai înţeleg. Totul durează însă o zi. Mâine o luăm de la capăt. Dacă nu ai puterea să revii…

Trebuie să strângem rândurile şi să redevenim noi, cei de anul trecut. Campionatul s-a pierdut, după ce am văzut în seara asta. Acum trebuie să evaluăm situaţia… dacă în seara asta, acasă, am primit ce am primit, vă daţi seama…”, a declarat Gheorghe Hagi după 0-1 pe teren propriu cu FCSB.