The Sun scrie că fostul internațional polonez are o nouă menire, să viziteze toate țările din lume.

Grzegorz Krychowiak vrea să viziteze toate țările din lume

Fost jucător la PSG și Sevilla, Grzegorz Krychowiak ar fi ajuns deja la peste 130 de țări vizitate. El a vorbit în trecut despre pasiunea de a călători cât mai mult în timpul liber:

"Nu știu cum a început, dar poate că totul a pornit de la fotbal. M-am mutat când aveam 12 ani, apoi am ajuns la Bordeaux pentru fotbal.

Am descoperit locuri noi, oameni noi, culturi noi. Acum, când am ocazia, călătoresc prin lume pentru a descoperi locuri noi", a spus Grzegorz Krychowiak, într-un interviu acordat pentru Champions Journal.

Ultimele destinații ale lui Krychowiak au fost: Mongolia, Nepal, Pakistan, Yemen, Afganistan, Turkmenistan și Siria.

În lume există în mod oficial 195 de țări care au dreptul depline în Organizația Națiunilor Unite. Dacă luăm în calcul și statele care nu se regăsesc în această listă, cum ar fi Kosovo, Taiwan sau Ciprul de Nord, totalul ar depăși pragul de 200.

A fost coleg cu Tătărușanu

Grzegorz Krychowiak a strâns 100 de selecții în naționala Poloniei și a evoluat pentru echipe precum PSG, Sevilla, West Bromwich Albion sau Lokomotiv Moscova.

Cu fostul portar român Ciprian Tătărușanu a fost coleg în Arabia Saudită, la Abha Club.

Krychowiak a jucat alături de naționala Poloniei la Mondialele din 2018 și 2022, respectiv la EURO 2016 și EURO 2020.