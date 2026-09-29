Sportul Studențesc și echipa Politehnicii, la egalitate în clasamentul Ligii 5

Noua echipă a Sportului Studențesc este lideră în clasamentul Ligii 5 București, cu patru victorii în tot atâtea meciuri. "Gașca Nebună" a acumulat 12 puncte (un golaveraj 24-6, +18), la fel ca CSU Știința București (12p), care are însă un raport mai slab al golurilor marcate/primite (20-5, +15).

Următoarele poziții sunt ocupate de ACS Electrica București (9p), ACS Internațional Pantere (9p), ACS Voința 2024 Crevedia II (6p / +7), ACS Intergalaxy (6p / +1), ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului (6p / -1) și ACS Sport Team (6p / -6). CSU Știința București este tot o echipă studențească, fiind finanțată de Universitatea Politehnică București și mulți dintre jucători învățând la această unitate din Sectorul 6.

Până acum ACS al Suporterilor Sportul Studențesc a învins pe FC Viitorul Fair-Play (3-2), ACS Fulgerul (12-0), AFC Venus 1914 București (5-1) și ACS Intergalaxy (4-3), urmând ca în etapele viitoare să întâlnească pe ACS Classic XI (acasă), ACS Sport Team (deplasare), ACS Voința 2024 Crevedia II (acasă) și ACS Electrica București (deplasare).

Echipa joacă în cartierul Tei, aproape de stadionul Dinamo

Asociația Clubul Sportiv al Suporterilor Sportul Studențesc București și foștii jucători din "Gașca Nebună" au inițiat proiectul "Iubește Sportul!". Aceștia încearcă să readucă formația studențească în prim-planul fotbalului românesc, la peste un deceniu după dispariția echipei din competițiile de seniori. Echipa nu joacă în Regie, stadionul tradițional al trupei studențești, din cauză că nu au primit acceptul Academiei Germane de Fotbal (AGF), clubul care a închiriat arena până în 2028. "Alb-negrii" evoluează pe teren propriu în Complexul Studențesc Tei, la câteva sute de metri de arena lui Dinamo și pe terenurile unde funcționează și Academia de Fotbal Adrian Mutu.

Din proiect fac parte multe nume cunoscute în fotbalul românesc. Tiberiu Bălan, care pregătește echipa U18 de la CS Oxigen București, este antrenor principal, Răzvan Patriche ocupă funcția de antrenor secund, Paul Cazan este președinte de onoare, Dacian Varga, Bogdan Pătrașcu, Gigel Bucur, Cristi Irimia, Viorel Ferfelea, Daniel Lung, Leonard Dobre și Răzvan Farmache vor juca, la fel ca Horia Mladinovici, arbitru aflat încă în activitate, Vlad Niculescu va fi președinte, iar Alin Rațiu și Lucian Cazan vor ocupa și ei funcții admnistrative.