ROMANIA - SERBIA LIVE, DUMINICA, 16:00 PRO TV | Atmosfera INCREDIBILA pe National Arena la derby-ul cu Serbia! Cate bilete s-au vandut

Super derby-ul de maine va avea parte de o asistenta-record pentru ultimii ani pe National Arena!

Pana in aceasta seara, se vandusera nu mai putin de 45 000 de tichete! Maine vor fi scoase la vanzare ultimele bilete disponibile, toate la inelul 3, aproximativ 4000. Biletele vor fi de disponibile pana la ora meciului, in cazul in care nu se vor epuiza mai devreme.

In cazul unei victorii, Romania poate trece in topul grupei din Nations League. Serbia conduce acum cu 7 puncte, urmata de nationala lui Contra, cu 5 puncte.

Dupa marele meci de maine, Romania mai are de disputat doua jocuri in grupa, pe 17 noiembrie contra Lituaniei, acasa, apoi pe 20 noiembrie in Muntenegru.