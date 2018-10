ROMANIA - SERBIA, LIVE, DUMINICA 16.00 PRO TV | Totul pentru victorie! Mesajul lui Contra: "Daca nu sunt motivati la acest meci, nu stiu la care ar putea fi!"

Cosmin Contra s-a bucurat de victoria nationalei de tineret a Romaniei cu Tara Galilor ce o duce pe aceasta aproape de Euro.

Selectionerul nationalei Romaniei a vorbit inainte de partida cu Serbia din UEFA Nations League care va avea loc duminica, de la ora 16.00, in direct la Pro TV.

"Depinde de ce reusim sa realizam in teren. Publicul va fi de partea noastra, dar trebuie sa le dam si motive sa puna presiune asupra sarbilor. Depinde cum vom incepe meciul. Parea foarte bun gazonul ieri, din ce am inteles de la cei care se ocupa, va fi in conditii optime la ora partidei.



Si eu mi-as dori sa am 3-0 intr-un anumit minut si sa stam linistiti. Dar nu suntem in masura acum si trebuie sa suferim in acest moment. Inclusiv in epoca mea au fost momente in care primeam gol si nu puteam sa ne revenim, cadeam psihic. Acum se pare ca echipa s-a schimbat acest lucru.



Daca ei nu sunt motivati la acest meci, nu stiu la ce meci ar putea fi. Putem sa fim pe primul loc in grupa daca vom castiga si sa depindem de noi in ultimele 2 partide si asta ar trebui sa fie motivatie suficienta. In mare, am in cap planul tactic. Din pacate oboseala pe un teren sintetic este mult mai mare, dureaza 10-14 ore mai mult decat pe un teren cu iarba normala. Sper sa ne revenim din punct de vedere fizic.



Speram sa ne ridicam la nivelul lor din punct de vedere fizic, psihic, tactic. La Mogosoaia avem conditii optime sa ne pregatim. Am decis sa facem antrenament de dimineata tocmai pentru a le da mai mult timp baietilor sa se odihneasca.



Pentru spectatori este o ora ideala, dupa masa de pranz sa vina la meci. Echipa Serbiei are un Milinkovic-Savic, un Mitrovic, un Tadic, sunt jucatori care joaca la un nivel foarte inalt, au un moral foarte bun pentru ca joaca la echipele de club in meciuri tari. De la venirea la echipa nationala m-am bazat pe puterea grupului.



Nu stiu daca ne-ar conveni un egal, e clar ca ne dorim sa castigam, insa nu vreau sa pun presiune pe ei. O sa ne invite sa atacam, trebuie sa fim atenti pentru ca sunt foarte buni pe contraatac. In aceste zile de pregatire jucatorii au inteles ce vreau de la ei si sper sa se vada la ora meciului.



Imi doresc sa ne calificam la Campionatul European si in primul rand conteaza rezultatele, apoi jocul echipei. Strategia pe care am avut-o cu antrenorul de la nationala de tineret a functionat si dupa 20 de ani vom avea o echipa la Euro. Un turneu final ii va maturiza mult mai repede si ii va face sa faca pasul spre nationala mult mai repede" a spus Cosmin Contra in conferinta de presa de dinaintea partidei.