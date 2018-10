ROMANIA - SERBIA LIVE, DUMINICA, 16:00 PRO TV | Gazon bun 10 minute?! Cum arata terenul de pe National Arena

Pauza luata de gazonul de pe National Arena nu pare sa fi rezolvat problemele cu iarba pentru cel mai mare stadion al tarii.

Chiar daca sursele Federatiei anuntau ca suprafata de joc arata foarte bine dupa ce a fost reinsamantata, lucrurile par sa nu stea chiar asa. Brazdele sar in continuare cu usurinta, lucru vizibil dupa numai cateva pase schimbate de fotbalistii sarbi la antrenamentul oficial. In zona in care s-au dezmortit pentru sedinta de pregatire, gazonul s-a stricat imediat!

