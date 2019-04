CFR Cluj - FCSB, meciul care poate decide titlul in Romania! Statistica de cosmar pentru Mihai Teja inainte de derby!

FCSB si CFR Cluj sunt despartite de trei puncte in acest moment.

CFR Cluj si FCSB se intalnesc duminica in derby-ul campionatului, partida ce poate decide campioana din acest sezon de Liga 1. Dupa victoria cu Sepsi Sf. Gheorghe, elevii lui Mihai Teja s-au apropiat la numai trei puncte de CFR, in timp ce Craiova a ramas la 7 puncte in spatele liderului si la 4 de FCSB.

Clujenii pornesc cu doua avantaje in meciul cu vicecampioana. CFR nu a beneficiat de rotunjire dupa injumatatirea punctelor, iar in cazul in care cele doua termina campionatul la egalitate, elevii lui Dan Petrescu vor fi campioni.

Mai mult, FCSB nu a mai obtinut o victorie pe terenul CFR-ului de aproape cinci ani. Pe 10 august 2014, formatia condusa pe atunci de Costel Galca reusea sa se impuna in Gruia, scor 1-0, dupa golul marcat de Cristi Tanase. FCSB a castigat titlul in acel sezon la o diferenta de trei puncte fata de Targu Mures si la 14 de CFR Cluj. In istoria intalnirilor directe, FCSB are numai 5 victorii pe terenul clujenilor.

Singurul jucator ramas in lotul bucurestenilor este Lucian Filip. Arlauskis venea in Gruia ca adversar, iar pe teren se mai aflau Latovlevici, Szukala, Chipciu, Keseru sau Rapa. La CFR Cluj jucau Ionut Rada, Gregory Tade sau Florin Costea.

Pintilii poate rata meciul de la Cluj

Mihai Pintilii a rezistat doar 17 minute in partida cu Sepsi OSK de luni seara, fiind inlocuit din cauza unei accidentari. Desi Mihai Teja a anuntat ca a fost vorba despre o contractura, lucrurile sunt mult mai grave. Alexandru Boc a dezvaluit ca Mihai Pintilii a suferit o recidiva a accidentarii suferite la partida cu Voluntari ce l-a facut indisponibil pentru meciurile cu Viitorul si Astra.

"Este vorba despre o recidiva la Pintilii. El a avut ruptura de muschi. Un doctor reputat mi-a spus ca cel mai bun medicament la o ruptura de muschi este pauza. El a fost la renumita Marijana unde se duc toti fotbalistii, i-a facut infiltratii. I-a spus ca s-a prins muschiul si acum probabil o sa stea mult mai mult decat a stat prima data!

Este exact in acelasi loc. E pacat pentru el ca pierde meciurile cele mai importante iar el este o piesa foarte importanta in angrenajul echipei, poate sa dea un plus. Nu stiu cine poate sa-i ia locul pentru ca trebuie sa si dirijezi jocul, nu este suficient sa ai valoare, sa ii coordonezi pe jucatorii tineri din jurul tau. Si el se descurca foarte bine", a spus Alexandru Boc la Ora Exacta in Sport.