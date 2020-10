EXCLUSIV | "Nu ne regasim in fata portii si a mai trecut un Euro pe langa noi!" Bancu, dezamagit dupa cele 3 infrangeri ale Romaniei din ultimele zile

Nicusor Bancu a comentat meciul dintre Romania si Austria, incheiat cu scorul de 1-0, din a 4-a etapa a Nations League.

Fotbalistul a declarat la finalul partidei ca este multumit de modul in care a evoluat echipa Romaniei la Ploiesti, dar ca in continuare "tricolorii" raman cu probleme in fata portii, nereusind sa inscrie.

Fundasul a punctat si faptul ca in vestiar este o mare dezamagire dupa infrangerea cu Islanda, care a dus la eliminarea Romaniei de la Euro 2020. Bancu a amintit si de planurile pe care le au "tricolorii" pentru urmatoarele doua partide din Nations League.

"E o dezamagire foarte mare, suntem suparati cu totii fiindca am avut 3 partide in care nu am reusit sa marcam decat un gol. Nu ne regasim deloc in fata portii, am avut o gramada de ocazii in aceasta seara, dar fotbalul se joaca pe goluri si din nou n-am reusit sa inscriem.

La gol cred ca puteam sa fac mai mult. Pe partea ofernsiva au fost cateva situatii in care am luat decizii pripite, trebuia sa fiu mult mai concentrat si poate altfel ieseau acele faze. Ne asteptam sa facem o partida buna, astazi am avut alta atitudine fata de meciurile trecute, am incercat sa ne depasim pe noi, am incercat sa dam totul chiar daca am jucat din 3 in 3 zile... Suntem multumiti de ceea ce am aratat in aceasta seara, dar daca nu marchezi este greu sa castigi.

Radoi ne-a spus sa uitam tot ce s-a intamplat si sa o luam de la 0, sa incercam sa dam totul pe teren.

A fost o perioada foarte grea, cand iei bataie de fiecare data atmosfera nu e buna. Sunt discutii si intre noi, jucatorii, incercam sa o scoatem la capat. Suntem constienti cu totii de ratarea calificarii la Euro, ne pare foarte rau, a mai trecut un Campionat European pe langa noi... E o dezamagire mare si speram sa trecem cu bine.

Mai avem doua meciuri aici, in Nations League, si avem sanse cu ambele echipe, chiar daca Norvegia ne-a umilit la ei, daca avem aceeasi atitudine si determinare, cu siguranta vom reusi sa scoatem un rezultat bun. Incercam sa dam totul pentru tara noastra si incercam sa fim cei mai buni la fiecare meci", a declarat Nicusor Bancu, la finalul partidei, in direct la PRO TV.